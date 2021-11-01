دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--"اذا استطاع برنامج الغذاء العالمي شرح في سلسلة التغريدات هذه كيف يمكن حل أزمة الجوع في العالم بـ6 مليارات دولار، سأبيع أسهم تسلا فورا،" هكذا رد الملياردير ايلون موسك، صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية على ما صرح به مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

@DrEliDavid If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن على لسان مديره ديفيد بيزلي في مقابلة مع الـCNN بأن قلة من كبار الاغنياء في العالم قد يستطيعون حل ازمة الجوع في العالم فقط بجزء يسير من صافي ثروتهم.

وقال بيزلي في المقابلة الأسبوع الماضي إن 6 مليارات دولار كفيلة بمساعدة 42 مليون شخص يواجهون خطر الموت.

وذكر بيزلي بالاسم أغنى رجلين في العالم جيف بيزوس وايلون موسك.

وبحسب وكالة بلومبرغ الإخبارية، تقدر صافي ثروة ايلون موسك بحوالى 289 مليار دولار ما يعني ان بيزلي يطلب التبرع بـ2% فقط من ثروة الملياردير الأميركي.