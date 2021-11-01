تقرير: عقود طاقة بين العراق والسعودية بمليارات الدولارات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن بلاده تعتزم التوقيع على عقود مع المملكة العربية السعودية في "استثمارات تقدر بعشرات مليارات الدولارات" في قطاع الطاقة والمياه والبتروكيماويات.

وفي تصريح نشرته جريدة الصباح العراقية، الاثنين، أضاف الجبار وهو رئيس شركة النفط الوطنية، أن "العراق يتفاوض مع شركة أرامكو عملاق إنتاج النفط عالمياً لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية".

وتشمل العقود الأخرى استثمارات في الطاقة البديلة مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطات لتحلية المياه ومحطات للطاقة الشمسية في العراق.

وأشار الجبار إلى المحادثات مع عملاق الكياويات السعودي سابك "تطورت بنتائج إيجابية" وستعرض على مجلس الوزراء للمناقشة حول مشاركة سابك في الاستثمار بمشروع نبراس للبتروكيماويات في البصرة الذي يطوره العراق مع شركة رويال داتش شل.

وأعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية مؤخراً أنها تعتزم استثمار 27 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز والطاقة الشمسية في العراق على مدى 25 عاماً، لتعود بذلك الى البلد الذي حققت فيه اكتشافها النفطي الأول منذ 100 عام تقريباً.