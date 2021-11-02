دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتوجه حكومة دبي الى إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"في سوق دبي المالي خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما صرح به الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي في تغريدة الثلاثاء.

واعتمدت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الاثنين خطة لدعم سوق دبي المالي من خلال إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية ومضاعفة حجم الأسواق والبورصات الى 3 تريليونات درهم إماراتي وصندوق بـ2 مليار درهم كصانع للسوق ومليار درهم لدعم إدراج شركات التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور دبي كعاصمة للمال والأعمال.

وعن إدراج ديوا غرّد مكتوم بن محمد: "هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تمثل أحد محاور التنمية في دبي والاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل دبي."

وتطور دول الخليج أسواق الاسهم ضمن مساعيها لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.