دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعد أن أثارت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني الحالي، جورج قرداحي، ردود فعل شعبية غاضبة في السعودية وبعض دول الخليج، أعلنت السعودية سابقًا يوم الجمعة عن استدعاء سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، إضافة إلى وقف دخول كافة الواردات اللبنانية. ولحقت الإمارات والكويت والبحرين بالسعودية، وأعلنت سحب سفرائها من لبنان، ويوم السبت أعربت قطر عن استنكارها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، داعية لبنان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ “رأب الصدع بين الأشقاء"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.

ونظرًا إلى حجم التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج، تصدرت الإمارات، والسعودية، وقطر قائمة الدول الـ 10 الأعلى بقيمة الصادرات لعام 2020 وفقًا لتقرير التجارة الخارجية في لبنان لعام 2020، الصادر عن غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ومن جهة أخرى، تصدرت الإمارات قائمة الدول الـ 10 كأهم مصادر الواردات في لبنان لعام 2020.

نعرض لكم نظرة مكثفة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول الـ 10 الأعلى في حجم قيمة واردات وصادرات لبنان لعام 2020.