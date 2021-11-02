الخطوط السعودية توضح حادثة طائرتها في مطار القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أكد مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط الجوية العربية السعودية عبد الله الشهراني حصول احتكاك طفيف في جناح طائرة تابعة للخطوط السعودية فيما كانت تستعد للاقلاع في مطار القاهرة.

وتداولت بعض وسائل الاعلام عن تعرض الطائرة لحادث في مطار القاهرة.

وقال الشهراني في تصريحات لـCNN بالعربية: "أثناء وجود طائرة الخطوط السعودية الرحلة رقم SV312 بتاريخ 31 أكتوبر في ممر الطائرات استعدادا للإقلاع بمطار القاهرة، وحين دفعها إلى الخلف باستخدام المعدات الأرضية، حصل احتكاك طفيف في جناح الطائرة بأحد كاميرات مراقبة المطار الموجودة في ممر الطائرات."

وأضاف أن الطائرة أكملت رحلتها الى الرياض بعد إجراء الفحص الفني والتأكد من سلامتها. "وحين وصولها تم إجراء الفحص الفني مرة أخرى والتأكد من سلامتها وأكملت جدول رحلاتها حسب المقرر لها."