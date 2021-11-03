صورة أرشيفية لـهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والذي عُين اليوم رئيساً لمجلس إدارة سوق دبي المالي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي الأربعاء عن تعيين مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال سعيد المري، ليحل محل عيسى كاظم الذي ساهم في تأسيس السوق وإدارته منذ عشرين عاماً.

وشغل المري منصب المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وقال بيان صدر عن المكتب الاعلامي لحكومة دبي إن مجلس الإدارة ضم ستة أشخاص آخرين، كلهم جدد بإستثناء موزة المري التي كانت عضو في مجلس الإدارة السابق.

-عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين

-يوفراج نارايان، الرئيس المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية

-وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية

-عبدالواحد العلماء الشريك بمكتب المحاماة وايت آند كيس وعضو مجلس إدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية

وستظل موزة المري خبيرة في الاتصال والتسويق عضواً في مجلس الادارة، ومحمد حميد المري خبير مالي وإداري وعضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد "نثق في قدرة مجلس الإدارة الجديد على الإسهام في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأسواق المالية والبورصات" مضيفاً سموه: "لدينا طموحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة... ونحتاج لأفكار مبتكرة... ومهمة المجلس ترسيخ المكانة العالمية لدبي في الأسواق المالية".

واعتمدت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الاثنين خطة لدعم سوق دبي المالي من خلال إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية ومضاعفة حجم الأسواق والبورصات الى 3 تريليونات درهم إماراتي وصندوق بـ2 مليار درهم كصانع للسوق ومليار درهم لدعم إدراج شركات التكنولوجيا بالاضافة الى تشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة.

وضمن الخطة الجديدة، تتجه حكومة دبي الى إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"في سوق دبي المالي خلال الأشهر المقبلة.