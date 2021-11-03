التعهدات المالية العالمية قد تعني تجيير 100 تريليون دولار للمناخ

لندن (CNN Business)--انضمت المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من الشركات المالية التي تبلغ قيمة أصولها 130 تريليون دولار الى تحالف غلاسكو المالي الذي يستهدف الى حل الأزمة المناخية من خلال توجيه الاقتصاد العالمي نحو صافي انبعاثات صفري.

تعهدت أكثر من 450 شركة من 45 دولة الى تحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية، وفقاً لما أعلنه "تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري"، الذي يرأسه مارك كارني، حاكم مصرف انكلترا السابق وهو الآن المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل.

ينعقد حالياً مؤتمر COP 26 التابع للأمم المتحدة للتغير المناخي الذي من المتوقع أن تتفق البلدان على أهداف للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

ويدير التحالف أكثر من 40% من الأصول المصرفية العالمية ويتوقع القائمين عليه بأن يستطيع أن يمول 100 تريليون دولار في العقود الثلاثة المقبلة أو ما يفوق 3 تريليونات دولار سنوياً لتسريع الانتقال الى صافي الانبعاثات الصفري.

وتعهدت الجهات الموقعة بتحقيق أهداف تشمل الوصول بالانبعاثات الى مستوى الصفر بحلول 2050 على أبعد تقدير من خلال تقليص الانبعاثات بنسبة 50% في العشرة أعوام الحالية وإعادة النظر في الاهداف كل خمسة أعوام.

وبالنسبة الى التحالف، يعتبر تمويل مشاريع النفط والغاز مسألة خلاف رئيسية.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة في أيار من هذا العام المستثمرين الى ايقاف الاستثمارات في النفط والغاز اذا أراد العالم الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية وتجنب أسوء آثار الأزمة المناخية.

ولكن بحسب مجموعة Reclaim Finance التي تُعنى بالدفاع عن المناخ، لا تتطلب التعهدات من التحالف ايقاف مشاريع الوقود الأحفوري.



وأعلنت المملكة المتحدة عن خطتها بأن تصبح أول مركز مالي في العالم محايد للكربون، بحسب ما صرح به وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في مؤتمر غلاسكو اليوم.