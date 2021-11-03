دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أطلقت أمريكا والاتحاد الأوروبي والشركاء رسمياً التعهد العالمي بشأن الميثان، وهي مبادرة لتقليل انبعاثات الميثان العالمية للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية تحت السيطرة. وقد وقع على هذا التعهد أكثر من 100 دولة تمثل 70٪ من الاقتصاد العالمي وما يقرب من نصف انبعاثات غاز الميثان البشرية المنشأ.

يوضح الدعم العالمي القوي للتعهد الزخم المتزايد لتقليل انبعاثات الميثان بسرعة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الاستراتيجية الأكثر فاعلية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وتلتزم الدول المنضمة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان بهدف جماعي يتمثل في الحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل لمنهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية. تمثل الدول التي انضمت إلى التعهد جميع مناطق العالم وتضم ممثلين من الدول المتقدمة والنامية.

وشملت القائمة 9 دول عربية، وهي السعودية، والإمارات، والكويت، وجيبوتي، والعراق، والأردن، والمغرب، وليبيا، وتونس.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على أهداف المعاهدة والدول العربية المشاركة.