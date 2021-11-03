دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأربعاء عن خطة المملكة المتحدة لتصبح المركز المالي الأول في العالم من حيث الحياد الصفري.

وسيكشف سوناك في كلمة سيلقيها اليوم في مؤتمر غلاسكو عن تعهدات مناخية "تاريخية" من الشركات، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية استندت فيه على خطاب سوناك.

وأضاف البيان أن أكثر من 450 شركة في القطاع المالي من 45 دولة ستشارك في هذه التعهدات.

ومن المتوقع أن توظف 130 تريليون دولار او ما يعادل 40% من الأصول المالية المتوفرة في العالم لتحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاق باريس بما في ذلك الحد من ارتفاع حرارة الأرض.

وأضاف البيان، "ستساعد هذه التعهدات الى ضخ سيولة كبيرة لتمويل الانتقال إلى الحياد الصفري بما في ذلك الابتعاد عن الفحم والتحول الى السيارات الكهربائية وزرع المزيد من الأشجار."

ينعقد حالياً مؤتمر COP 26 التابع للأمم المتحدة للتغير المناخي الذي من المتوقع أن تتفق البلدان على أهداف للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.