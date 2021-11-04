دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخميس، إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة ولكن مجموعة "أوبك بلس" قامت بـ"العمل الصائب" بإبقاء زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر له من دون تغيير.

وقال الأمير عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي، عبر الفيديو كونفرانس، مع وزراء الدول المعنية بالاتفاق: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة نعم أجرينا محادثات على كافة الأصعدة ونحن لا نزال نعتقد بأن ما نقوم به هو العمل الصحيح وهو الأنسب".

وقالت مجموعة "أوبك"، في بيان، إن مجموعة "أوبك بلس" اتفقت، في اجتماع الخميس، على تعديل مستويات إنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميًا في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب الاتفاق، سيفوق إنتاج السعودية من النفط 10 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ عام 2020.

وأضاف الأمير عبدالعزيز أن "أسواق الطاقة عليها أن تخضع للتنظيم وإلا ستنحرف عن مسارها كما شهدنا في الأشهر الأربعة السابقة".

ويأتي قرار المجموعة على الرغم من طلب الدول المستهلكة ومن بينها الولايات المتحدة بزيادة الإمدادات للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار النفط.

من ناحيته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزورعي، في المؤتمر الصحفي، إنه يتوقع التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط في الربع الأول والثاني من العام المقبل.

وسيعقد تحالف "أوبك بلس" الذي يضم "أوبك" ودول خارج المجموعة اجتماعه المقبل في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.