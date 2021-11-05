مقارنة بين قوة الجيش السعودي الأرضية ونظيرتها في الجيش الإيراني

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس، بصفقة أسلحة جديدة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 650 مليون دولار، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وتضم الصفقة 280 صاروخا متطورا متوسط المدى "جو- جو" والتي تستخدم في تعزيز القدرات الدفاعية الجوية ولكن لا يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية، وتعتبر هذه الصفقة الثانية للسعودية تحت إدارة بايدن، حيث كانت الأولى كان بمبلغ 500 مليون دولار.

وأمام الكونغرس 30 يومًا لمراجعة هذه الصفقة في حين قد تواجه عملية البيع معارضة من الديمقراطيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الهدف من هذه الصفقة هو تجديد المخزون الحالي للمملكة العربية السعودية "تماشياً مع التزام الرئيس بدعم الدفاع الإقليمي للمملكة العربية السعودية".

وتأتي الصفقة في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن صراعها حول العلاقة الأمريكية السعودية، التي توترت في السنوات الأخيرة نتيجة مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتورط السعودية في الصراع الدموي في اليمن.