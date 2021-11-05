دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –عقب إبلاغ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس، بصفقة أسلحة جديدة إلى السعودية بلغت قيمتها 650 مليون دولار بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. سيمهل الكونغرس 30 يومًا لمراجعة هذه الصفقة التي قد تواجه معارضة من الديمقراطيين.

ونظرًا لحجم التبادل العسكري في الأسلحة بين أمريكا والسعودية، تعتبر السعودية المستورد الأول للأسلحة من الولايات المتحدة وفقًا للتقرير الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "سيبري"، عن صادرات وواردات الأسلحة في السنوات الـ5 الماضية. حيث يوضح التقرير بأنه ما بين فترة 2016 و2020 احتلت واردات الأسلحة الأمريكية في السعودية نسبة وصلت %79 من إجمالي واردات الأسلحة في السعودية، لتليها المملكة المتحدة (%9.3) ثم فرنسا (%4).

وذكر التقرير أن صادرات الأسلحة الأمريكية نمت بنسبة 15٪ ما بين 2011-2015 و2016-2020، وزادت حصتها من الصادرات العالمية من 32% إلى %37. حيث ذهب ما يقرب من نصف (47 %) صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط في 2016-2020، بزيادة 28 %عن فترة الخمس سنوات التي سبقتها. لتصبح السعودية المتلقي الرئيسي للأسلحة الأمريكية في 2016-2020، بنسبة 24% من صادرات الأسلحة الأمريكية.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الأعلى لصادرات الأسلحة في السعودية، والدول التي تعتبر المستورد الرئيسي للأسلحة من الولايات المتحدة ما بين 2016 و2020.