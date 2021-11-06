المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات بطالة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة حول العالم، لا سيّما بين النساء والشباب، حسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة.

وكشف هذا الواقع عن عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية. وسلط التقرير الضوء على المستويات المرتفعة للعمالة في القطاع غير النظامي في المنطقة، والذي مثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة.

وأشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إلى عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية، وهو ما اتضح بسبب انخفاض حصة المرأة كرائدة أعمال، وقلة المناصب الإدارية العليا التي تشغلها المرأة بشكل عام.

كما نعرض لكم بالإنفوغرافيك أعلاه الاختلاف الشديد بين نسبة بطالة الذكور في المنطقة العربية من 8.81%، مقارنة بنسبة بطالة الإناث التي وصلت إلى 21.71%. وهي تعتبر أعلى نسبة بطالة للإناث في العالم.

ويظهر الإنفوغرافيك أيضاً مجموع نسبة البطالة للذكور والإناث معاً إلى 11.44% في المنطقة العربية لعام 2021 أي الأعلى بين مناطق العالم، وتلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 11.08%.

وأظهر التقرير أن أنظمة التدريب والمناهج التعليمية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم تطابق كبير في المهارات، وأن هناك العديد من القطاعات التي تضررت بشكل خاص بعد جائحة كورونا في المنطقة العربية، مثل التصنيع والإقامة والعقارات والأنشطة التجارية والإدارية، حيث يتعرض 39.8 مليون شخص لخطر تسريح من العمل أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على نسب البطالة حول العالم: