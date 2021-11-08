10 شركات الأكثر سلبية وتأثيرا على المناخ عالميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة InfluenceMap عن الشركات التي تمارس التأثير الأقوى والأكثر سلبية على إجراءات سياسة المناخ في جميع أنحاء العالم حسب اتفاقية باريس. يسلط التقرير الضوء على تأثير الشركات على السياسة واللوائح التي قد يكون له تأثير أكثر عمقًا على تغير المناخ من الانبعاثات المادية المرتبطة بعملياتها ومورديها ومنتجاتها.

تصدرت شركتان الطاقة الأمريكيتين إكسون موبيل للغاز الطبيعي وتلتها أعلى شركة شيفرون قائمة العشر شركات ذات التأثير السلبي على سياسة المناخ المتوافقة مع باريس. بهذا تصدرت شركات النفط الأمريكية قائمة الشركات الأكثر سلبية وتأثيرا على المناخ عالمياً فهذا يعكس نتائج المقاومة الشديدة من قبل القطاعات لجهود إدارة بايدن في تحويل الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وفي المرتبة الثالثة تويوتا للسيارات وهي عاشر أكبر شركة على مستوى العالم وفقًا لـ Forbes 2000. وقد قامت تويوتا بحملة ضد اللوائح الخاصة بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي لصالح السيارات الكهربائية في 2020 2021-.

وبالمرتبة الرابعة شركة ساوثرن Southern Company التي تركز على الوقود الأحفوري ، وبعدها سيمبرا(Sempra) للبنية التحتية للغاز الطبيعي والكهرباء في المرتبة الخامسة. وفي المرتبة السادسة عملاق الكيماويات الألماني باسف للكيماويات (BASF) بعدها كونوكوفيليبس (ConocoPhillips) شركة سوائل الغاز الطبيعي و جلينكور انترناشيونال (Glencore International) للسلع والبضائع. وفي المرتبتين الأخيرتين شركة بي بي(BP) لصناعة النفط في المرتبة التاسعة. وفي المرتبة العاشرة والأخيرة OMV للنفط والغاز والبتروكيماويات.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الشركات التي تمارس التأثير الأقوى والأكثر سلبية على إجراءات سياسة المناخ في جميع أنحاء العالم: