بيتكوين تحطم رقما قياسيا جديدا.. إليكم كم بلغت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت قيمة العملتين الرقميتين بيتكوين وايثيريوم إلى مستويات قياسية جديدة حيث وصلت قيمة بيتكوين إلى أعلى مستوى لتتجاوز 68.5 ألف دولار في وقت مبكر من الثلاثاء بحسب موقع "كوين ماركت كاب".

وبذلك تحطم العملة الرقمية الرقم القياسي الذي سجلته قبل أسابيع قليلة ووصل إلى قرابة 67 الف دولار.

وارتفعت عملة ايثيريوم إلى مستوى قياسي عند 4.837 آلاف دولار، بحسب الموقع نفسه.

ولا تزال البيتكوين العملة الرقمية الأكثر تداولاً مع العلم أن أكثر من 13 ألف عملة رقمية هي مدرجة على "كوين ماركت كاب".

ويتوقع بعض المستثمرين أن تحقق العملة مكاسب أعلى على الرغم من الانتقادات المستمرة التي يطلقها جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورغان التنفيذي بأن البيتكوين "لا تساوي شيئاً."