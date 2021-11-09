الكويت ترشح هيثم الغيص لأعلى منصب في منظمة أوبك

أمين عام أوبك لـCNN في الذكرى الـ60 للمنظمة: التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رشحت الكويت، هيثم الغيص، محافظها السابق في "أوبك" - منظمة الدول المصدرة للبترول- لأعلى منصب في المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.

وقالت وزارة النفط في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء إن الغيص كان محافظ دولة الكويت لدى المنظمة منذ عام 2017 (الى 2021) وترأس (عام 2017) اللجنة الفنية (الأولى) المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط ودراسة أوضاع أسواق النفط. وتضم اللجنة الفنية المشتركة دول أوبك ودول خارج المنظمة بما يُعرف بـأوبك بلس.

وأضاءت الوزارة على خبرة الغيص الواسعة فى أسواق النفط والصناعة النفطية.

ومن المقرر أن يترك باركيندو --وهو نيجيري-- منصبه في نهاية يوليو/تموز المقبل بعد أن عُين في منتصف العام 2016 لينال في العام 2019 فترة إضافية تمتد لثلاثة أعوام.

وتقدمت وزارة النفط الكويتية بطلب رسمي في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر لترشيح الغيص لشغل منصب الأمين العام الجديد اعتباراً من الأول من آب/أغسطس 2022.