دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في الإمارات، أمرها بحبس خليفة الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية احتياطياً على ذمة التحقيق.

جاء ذلك في كتاب من حسين مبارك، المحامي العام لنيابة الأموال العامة إلى مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ووصل لـCNN بالعربية نسخة منه، وجاء فيه:

تهديكم نيابة الأموال العامة الاتحادية أطيب تحياتها، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد..

بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية المشار إليها في الموضوع، وبالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 11/ 11/ 2020، مرجع (..) وإلى كتابكم المؤرخ في 31/ 10/ 2021 مرجع (..) نحيطكم علماً بأن أن نيابة الأموال العامة الاتحادية باشرت التحقيق مع المتهم خليفة حسن علي صالح الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وتداولت وسائل إعلام محلية إماراتية أن القضية تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "عندما صرح النائب العام الإماراتي بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر التحقيقات مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع. وتضمنت الشكوى مخالفات مالية ارتكبها رئيس مجلس إدارة الشركة ومسؤولون آخرون تتعلق ببيع أحد أصول الشركة العقارية بسعر يقل عن السعر الحقيقي، وقيامهم بالتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، من خلال الدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية ما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها".