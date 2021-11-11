دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان والأسلوب الذي رد به على إعلاميين سألوا عن موقف المملكة من الاتهامات الموجهة لها بعرقلة جهود التوصل لاتفاق حول الوقود الاحفوري على هامش مؤتمر المناخ.

#وزير_الطاقة ياناس هذا الوزير مطنوخ عيال سلمان الله لا يحرمنا منكم #عبدالعزيز_بن_سلمان https://t.co/tQQ5ZwPDSe

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول توجيه إعلاميين أسئلة عن رده على الاتهامات بأن السعودية تعيق المفاوضات، قبل أن يرد قائلا: "هذه ليست ادعاءات خطيره بل هي ادعاءات مفبركة.."

الأمير عبدالعزيز بن سلمان سعودي بمرتبة نجم عالمي مبهر 👌. https://t.co/6AywvUFWik

وكان وزير الطاقة السعودي، قد شدد، الأربعاء، في مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي (COP 26)، على "أهمية الاقرار بتعددية الحلول" لمعالجة مشكلة التغير المناخي من دون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر، في إشارة له إلى عدم تحجيم دور الوقود الأحفوري الضامن لانتقال سلس إلى طاقة أكثر نظافة.

وزير الطاقة السعودي الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان رداً على مزاعم عرقلته التقدم خطط الوقود الاحفوري "هذه ليست مزاعم خطيرة فقط، إنما مزاعم ملفقة". https://t.co/I0lVDKbFVO

وتابع أن "الطابع العالمي للتغير المناخي يتطلب استجابة دولية مشتركة فاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاثة ركائز أساسية؛ أولها أمن الطاقة وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب وثالثها التصدي لتحدي التغير المناخي".

وأكد أنه يجب مراعاة هذه الركائز "جميعًا دون إخلال واحدة من أجل أخرى مع أهمية الإقرار بتعددية الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات، كما ورد في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر".

ويشار إلى أن مقطع الفيديو المتداول مأخوذ عن قناة سكاي نيوز التي نشرت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "’هذه ليست مزاعم خطيرة، هذه مزاعم ملفقة ‘.. قال وزير الطاقة السعودي إن المزاعم بأنه يحاول عرقلة التقدم في مجال الوقود الأحفوري هي ’أكاذيب‘".