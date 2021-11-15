تسلا في الصدارة.. قائمة أكبر 10 شركات مصنعة للسيارات في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة "تسلا" 1.037 تريليون دولار. وهو ما يجعل "تسلا" سادس أكبر شركة في العالم وصلت قيمتها للتريليون من حيث القيمة السوقية، وفقًا لبيانات موقع companiesmarketcap.com.

وأصبحت السيارة الكهربائية وشركة الطاقة النظيفة الأمريكية أول شركة مصنعة للسيارات، فأعلنت"تسلا" عن أرباح الربع الثاني أقوى من المتوقع في يونيو/ حزيران 2021، مع صافي دخل قياسي بلغ 1.1 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية لشركات السيارات، حققت شركة "تويوتا" اليابانية التي بلغت قيمتها السوقية 257.79 مليار دولار. هذا يجعل تويوتا الشركة 37 الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية. وتلتها في المرتبة الثالثة عالميًا من مصنعي السيارات شركة "فولكس فاجن" الألمانية بقيمة 140.05 مليار دولار.

وحلت الشركة الصينية (بي واي دي - BYD)، التي بلغت قيمتها السوقية 132.00 مليار دولار، في المرتبة الرابعة. وبعدها شركة "ريفيان" بقيمة سوقية بلغت 127.28 مليار دولار.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أكبر 10 مصنعين السيارات من حيث القيمة السوقية في العالم.