هل تنتظر مولودًا؟ إليك 4 طرق لتأمين الأموال اللازمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--لا يقتصر التحضير لاستقبال طفل جديد على اختيار الاسم أو اختيار الحضانة فقط، إنما يتطلب ذلك الكثير من التخطيط المالي.

قالت ديبورا ماير، المخططة المالية المعتمدة والمديرة التنفيذية لشركة WorthyNest، إنه "من السهل الانغماس في مشاعر الحمل وتجاهل الأمور العملية. ليس من السابق لأوانه أبدًا البدء في التخطيط المالي لاستقبال مولود جديد".

فيما يلي 4 استعدادات مالية يمكنك القيام بها لاستقبال المولود الجديد:

1. إنشاء ميزانية الطفل

في الواقع، يعتبر وضع ميزانية أحد أهم الخطوات المالية التي يمكنك اتخاذها.

عند وضع الميزانية، كن واقعيا بشأن نفقاتك واجعلها مرنة. تعتبر رعاية الأطفال نقطة انطلاق جيدة، لأنها غالبًا ما تكون أكبر تكلفة في ميزانية الأسرة.

تأكد من احتساب كل من نفقات ما قبل الولادة وما بعدها. يمكن أن يشمل ذلك التكاليف الطبية التي تدفعها من جيبك، ودروس ما قبل الولادة، بالإضافة إلى العناصر المتعلقة بالأطفال مثل الحفاضات ومقاعد السيارة.

قد يساعد أفراد الأسرة أو الأصدقاء في توفير العناصر الأساسية في كثير من الحالات، مثل الملابس، أو غيرها من أغراض الأطفال باهظة الثمن، مثل عربة الأطفال. يعد طلب المساعدة اليدوية طريقة أخرى لتوفير الملابس، بالإضافة إلى أشياء مثل الألعاب والأثاث.

ومع ذلك، حتى لو تم تغطية هذه المشتريات، تقترح ماير تخصيص 150 دولارًا على الأقل شهريًا لتكاليف الأطفال الإضافية.

2. ناقش وضع خطة مالية مع شريك حياتك

تقدم العديد من الشركات شكلًا من أشكال إجازة الأمومة أو الأبوة. يجب عليك مراجعة صاحب العمل الخاص بك بشأن نوع الإجازة العائلية التي يقدمونها وتفاصيل تغطية الرعاية الصحية الخاصة بك، ثم تحدث مع شريكك عن الخطوات التالية.

قالت دانا جاكوبس، المخطط المالي المعتمد والشريك المؤسس لشركة Legacy Care Wealth، إنه "يجب أن تبدأ في فهم ما يمكن أن تبدو عليه تلك الأشهر الأولى".

قرر ما إذا كان أحد الوالدين أو كليهما سيبقى في المنزل أو يعمل. من هناك، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن الدخل المتاح والتدفق النقدي للأسرة خلال الشهرين الأولين من حياة طفلك.

يجب عليك أيضًا التفكير في مساهمات تقاعد أسرتك وما إذا كنت ستحتاج إلى تقليص هذا المبلغ أو زيادته بناءً على ميزانيتك. إعطاء الأولوية لسداد الديون عالية الفائدة، مثل بطاقة الائتمان، ووضع اللمسات الأخيرة على أي خطط لتمويل خطة ادخار لمولودك الجديد خطوات أساسية أخرى يجب أن تفكر فيها.

حاول العمل مع متخصص مالي في الحالات التي يثبت فيها أن مناقشة الشؤون المالية مع شريكك غير مريحة أو صعبة، مثل المستشار المالي أو المدرب، لإبقائك على المسار الصحيح مع الأهداف المالية وميزانيتك.

3. تأمين المزيد من المدخرات

يمكن أن يؤدي الحصول على مدخرات كافية إلى إعداد عائلتك الجديدة لتحقيق النجاح المالي.

عادة ما يأخذ هذا شكل صندوق الطوارئ، والذي يقترح الخبراء الماليون أنه يجب أن يتكون من 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة.

أضف طفلًا إلى المعادلة ويمكن أن يكون ذلك أكثر مما كنت بحاجة إليه من قبل. نظرًا لأن نفقاتك ستتغير، فستحتاج إلى حساب ذلك عن طريق زيادة مبلغ مدخراتك الطارئة.

4. الحفاظ على عقلية مقتصد

بالإضافة إلى طلب المساعدة اليدوية، يمكن أن تشمل الطرق الأخرى للادخار اختيار معدات الأطفال متعددة الوظائف، شراء أغراض أو ملابس مستعملة، صنع طعام أطفالك، ومساعدة أقاربك في الرعاية بدلًا من دفع مقابل لذلك لشخص من خارج العائلة.

هناك طريقة أخرى لتوفير الأموال وهي البحث عن آباء آخرين للحصول على المشورة. قالت ماير: "يكمن الخطأ الأكبر بعدم التحدث مع آباء آخرين لأطفال صغار، حيث إنهم بالتأكيد يتذكرون النفقات المالية الإضافية المرتبطة بالطفل".