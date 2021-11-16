دبي للطيران.. إجمالي الصفقات يتجاوز 20 مليار درهم في 3 أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام 6 صفقات بقيمة أكثر من 4 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية خلال معرض دبي للطيران في حين بلغت قيمة إجمالي الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى للمعرض أكثر من 20 مليار درهم من 16 صفقة.

وبلغت قيمة صفقات اليوم الأول أكثر من 5 مليارات درهم في حين بلغت صفقات اليوم الثاني أكثر من 11 مليار درهم.، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي تفاصيل الأرقام بلغ إجمالي صفقات وزارة الدفاع الإماراتية 6 صفقات بقيمة 4 مليارات و257 مليونا و401 ألف درهم، في حين وصل إجمالي الصفقات في الأيام الثلاثة الأولى 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليارا و781 مليونا و446 ألف درهم، وصفقات اليوم الثاني بـ11 مليارا و284 مليونا 837 ألف درهم.

وأبرمت الإمارات صفقة مع شركة "LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC" الأمريكية تقوم بموجبها الشركة بتوفير قطع الغيار لأنظمة قيادة القوات الجوية الإماراتية والدفاع الجوي الإماراتي مقابل 624 مليونا و410 آلاف درهم، في حين شهدت الصفقة الثانية التعاقد مع شركة "GLOBAL AEROSPACE" المحلية مقابل تقديم خدمات الصيانة لطائرات قيادة الطيران المشترك بقيمة 3 مليارات و436 مليونا و145 ألفا و500 درهم.

وشملت الصفقات أيضا شركات مثل "THALES" الفرنسية و"AUGUSTA WESTLAND AVIATION SERVICES" الإيطالية و"RHEINMETALL AIR DEFENCE AG" السويسرية.