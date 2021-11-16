محادثات بين الإمارات وإسرائيل للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرت الإمارات وإسرائيل محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، الثلاثاء، في إطر تجسيد "مبادئ الخمسين" ضمن برامج الشراكات الاقتصادية مع 8 أسواق عالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وتم).

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري: " نواصل العمل على تنفيذ مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، ومن بينها برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع 8 أسواق عالمية ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل بمقومات أكثر تنافسية وبما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071"، حسب قوله.

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية: "يساهم إطلاق هذه المحادثات الرسمية في تعزيز التعاون والنقاش خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين البلدين وإزالة أي حواجز أمام نموها وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية"، حسب تعبيرها.

وكانت قد بلغت قيمة التجارة البينية بين الإمارات وإسرائيل 3.5 مليار درهم منذ توقيع ما يُعرف بـ"الاتفاقية الإبراهيمية" عام 2020 في حين قفزت قيمة التجارة الخارجية عن حاجز الـ2.9 مليار درهم خلال العام نفسه، وفقا لوام.

ووقعت الدولتان أكثر من 80 اتفاقية في التعاون الاستراتيجي وأجرتا مباحثات للبحث عن آفاق تعاون جديدة في مجالات عدة منها الطيران والخمدات اللودستية والأمن الغذائي وتحلية المياه والذكاء الصطناعي وغيرها من المجالات، وقد أبرمت شركة "مبادلة للبترول" اتفاقية بقيمة مليار دولار للاستحواذ على 22% من حقل غاز تمار البحري من شركة "ديليك الحفر" الإسرائيلية.