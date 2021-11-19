ما هي مجموعة السبع وما القوة التي تمتلكها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- G7 اختصار لمجموعة السبع، وهي عبارة عن منظمة تضم 7 دول من أكبر اقتصادات العالم: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان.

روسيا كانت ضمن هذه المجموعة، عندما كانت تعرف باسم مجموعة الثماني، وتم تعليق عضويتها في 2014 بعد أن تحالفت غالبية الدول الأعضاء ضد ضمها لشبه جزيرة القرم.

ماذا تفعل مجموعة السبع؟

يجتمع أعضاء مجموعة السبع كل عام في قمة لمناقشة القضايا الملحة في العالم وتنسيق السياسات.

غالبًا ما يكون الأمن الدولي والاقتصاد العالمي من موضوعات المناقشة.

ما القوة التي تمتلكها G7؟

لقد سبق وأصدرت المجموعة قرارات ذات عواقب عالمية.

قبل قمة هذا العام، على سبيل المثال، وافق وزراء مالية مجموعة السبع على دعم حد أدنى للضريبة العالمية لا يقل عن 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات.

كما اتفقت المجموعة على أنه يجب على الشركات الكبرى دفع الضرائب حيثما تولد المبيعات، وليس فقط في الأماكن التي يكون لها وجود فعلي فيها.

تاريخ مجموعة السبع

كانت تُعرف بداية بـ"مجموعة المكتبة"، حيث أنها كانت تُعقد في مكتبة البيت الأبيض، وقد أسسها في السبعينيات وزير الخزانة الأمريكي آنذاك جورج شولتز.

اجتمع وزراء مالية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لإجراء "محادثات غير رسمية" لمحاولة تثبيت اضطراب العملة.

انضمت اليابان بعد فترة وجيزة، وفي عام 1975 تحولت الاجتماعات إلى تجمعات لرؤساء الدول والحكومات.

وسرعان ما انضمت كندا وإيطاليا وأصبحت تعرف بمجموعة السبع.