ما ترتيب الدول العربية في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يوفر مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال التابع لـGlobal Entrepreneurship Monitor لصانعي السياسات رؤى ثاقبة حول كيفية تعزيز مثل هذه البيئة العملية. يتم تصنيف وجدولة الدرجات بناءً على مسح الخبراء الذي تم إجراؤه في كل دولة. هناك 36 خبيرا في كل بلد من البلدان الذين يقومون بالمناقشة بشأن 12 شرطًا لإطار ريادة الأعمال كالتالي:

1. البيئة المالية المرتبطة بريادة الأعمال

2. السياسات الحكومية الملموسة والأولوية والدعم

3. بيروقراطية سياسات الحكومة والضرائب

4. البرامج الحكومية

5. مستوى ريادة الأعمال في التعليم الابتدائي والثانوي

6. مستوى ريادة الأعمال في التعليم المهني والمهني والكلية والجامعة

7. مستوى البحث والتطوير للتحويل

8. الوصول إلى البنية التحتية المهنية والتجارية

9. ديناميات السوق الداخلية

10. أعباء السوق الداخلية

11. البنية التحتية المادية العامة والوصول إلى الخدمات

12. الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع

وحسب نتائج المؤشر فإن تصور الخبراء لمتوسط حالة ظروف ريادة الأعمال غير مستقر في معظم البلدان. وهكذا، بحساب النسبة المئوية للمؤشرات الـ 12 التي تصل إلى حد الكفاية على الأقل في كل بلد. حيث من بين 44 دولة (100٪)، 15 دولة (34٪)، توفر بيئة ذات ظروف مواتية لرواد الأعمال. أول خمس دول ذات ظروف مناسبة لرواد الأعمال هي إندونيسيا في المرتبة الأولى، تلتها هولندا وبعدها تايوان وفي المرتبة الخامسة الإمارات.

وأظهر التقرير 29 دولة (66٪) يجب أن تحسن ظروف رواد الأعمال إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا قادرين على تطوير نشاط عالي الجودة.

ومرة أخرى عند تفسير هذه النتائج، يجب أن يوضع في الاعتبار دائمًا أننا نتحدث عن الظروف البيئية لجميع أنواع رواد الأعمال وليس عن ظروف أو حالة اقتصاد البلد ككل. في بعض الأحيان يكون هناك ميل للخلط بين تقييمات مؤشر المساواة بين الجنسين وتقييمات الاقتصاد العام للدول، ومن الضروري عدم إغفال التركيز. عند الحديث عن حالة التمويل، فهذا يشير دائمًا إلى تمويل رواد الأعمال، لا للقطاع المالي لبلد ما. وينطبق الشيء نفسه على السياسات والبرامج الحكومية وأنظمة التعليم وغيرها من الشروط.

شهدت الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا في العديد من مؤشرات ريادة الأعمال الرئيسية في عام 2020، على الرغم من وجود بعض المؤشرات المتفائلة في المستقبل. في عام 2020، أفاد 20.3٪ من البالغين في الإمارات (18-64) أن أسرهم عانت من انخفاض قوي في الدخل بسبب جائحة كورونا. كان هذا المعدل مشابهًا لاقتصادات الشرق الأوسط الأخرى ذات الدخل المرتفع، منها المملكة العربية السعودية (20.5٪) والكويت (23.3٪) وقطر (18.3٪) وسلطنة عمان (16.1٪). ربما نتيجة لهذه الخسائر في الدخل، ذكر 67٪ من البالغين في الإمارات أن الوباء قد أثر إلى حد ما على رغبتهم في بدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذكر 27٪ أن الوباء قد أثر على نواياهم إلى حد كبير.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه لترتيب الدول العربية في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال