ما هو الاكتتاب العام؟ وما هي طريقة عمله؟

ما الذي يدفع الشركات لطرح أسهمها لاكتتاب عام؟

ما هو الطرح الأولي للعملات الرقمية وكيف يختلف عن الاكتتاب العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--ترغب في الاستثمار بالاكتتابات الأولية لكن ليس لديك الخبرة اللازمة لذلك؟ إليك ما تحتاج لمعرفته عن هذه العملية باختصار.

ما هو الاكتتاب العام؟

الاكتتاب هو عندما تعرض شركة ما أسهمًا للجمهور لأول مرة في البورصة، بحيث يتيح ذلك لها إمكانية زيادة رأس المال.

ما هي طريقة عمل الاكتتاب؟

عادةً ما تعمل الشركة المملوكة للقطاع الخاص التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام مع ضامن، وهو عادةً بنك استثماري، يشتري جميع الأسهم المتاحة بسعر محدد ومن ثم يعيد بيعها في النهاية للجمهور.

هناك عدة طرق يمكن للشركات من خلالها طرح أسهمها:

- الإدراج المباشر: تقوم الشركة بإدراج أسهمها مباشرة في البورصة وتبيعها للجمهور على الفور دون مساعدة ضامن أو بنك استثماري.

- شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC): يتم تأسيسها بغرض الاندماج مع شركة خاصة من أجل مساعدتها في جمع الأموال بشكل أسرع من الاكتتاب العام.

التعرف على وضع الشركة

قبل الاستثمار في الاكتتاب العام أو SPAC، تأكد من بذل كل ما يلزم للتعرف على وضع الشركة.

قد يكون ذلك صعبًا، نظراً لأن الشركات الخاصة لا تخضع لنفس متطلبات إعداد التقارير مثل الشركات العامة.

البحث عن سمسار

تختلف متطلبات الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي التقليدي من وسيط إلى آخر.

يتقدم المستثمرون عادة بطلب الاستثمار بعدد من الأسهم، ويكون ذلك عبارة عن إشارة اهتمام أكثر مما هو ضمان.

في اليوم السابق لبدء الاكتتاب العام في السوق، يتم إخطار المستثمر ومنحه الفرصة لتقديم طلب شراء الأسهم.

استثمر في السهم عندما يُدرج في البورصة

إذا كنت غير مؤهل أو قادر على الاستثمار قبل أن يصل الاكتتاب العام إلى البورصة، فلا يزال بإمكانك الدخول بمجرد أن تصبح الشركة متاحة للعامة.

ولكن يجب أن تعلم أنه في بعض الحالات، يبدأ السهم على الفور في الارتفاع، لذلك قد لا تتمكن من الشراء بسعر الاكتتاب العام.

