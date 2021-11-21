دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار إعلان تركيا خفض سعر الفائدة 100 نقطة لتصل إلى 15% ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم مغردون بين مؤيد ومنتقد للتاييد "المبالغ فيه" لهذا القرار.

وكتب مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي عبر صفحته على تويتر: "إنا لنحيِّي الحكومة التركية المسلمة الشقيقة ممثلة في قيادتها المسددة في توجهها إلى تطهير اقتصادها من رجس الربا، الذي لعن اللّٰه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ونطالب جميع الحكومات الإسلامية أن تتعاون على ذلك، (وتعاونوا على البر والتقوى)"، حسب قوله.

إنا لنحيِّي الحكومة التركية المسلمة الشقيقة ممثلة في قيادتها المسددة في توجهها إلى تطهير اقتصادها من رجس الربا، الذي لعن اللّٰه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ونطالب جميع الحكومات الإسلامية أن تتعاون على ذلك، (وتعاونوا على البر والتقوى). https://t.co/jbqGmlpt2b

وقال النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة عبر صفحته على تويتر: "الرئيس اردوغان يشن حملة على الربا و يتهم البنوك التي ترهق كاهل الاقتصاد بالفوائد الربويه بانها هي سبب ضعف الاقتصاد العالمي و خراب المجتمعات . يا امة العرب مافيه واحد منكم يقتدي باردوغان قبل فوات الاوان".

الرئيس اردوغان يشن حملة على الربا و يتهم البنوك التي ترهق كاهل الاقتصاد بالفوائد الربويه بانها هي سبب ضعف الاقتصاد العالمي و خراب المجتمعات . يا امة العرب مافيه واحد منكم يقتدي باردوغان قبل فوات الاوان

من جانبه، كتب مغرد سعودي: "الإخوان في وقت واحد، أردوغان يحارب الربا!! لا زال الإخوان يراهنون على حماقة قواعدهم، كل ما فعله أردوغان خفض الفائدة في تركيا من 16 إلى 15... معلومة ليست للسخرية الفائدة في بريطانيا أقل من ١٪ !!"، حسب قوله.

ووتابينت ردود الفعل الأخرى بين المغردين على قرار الرئيس التركي الذي خفض بموجبه الفائدة 100 نقطة لتصل إلى 15%.

ونقلت وكالة الأناضول التركية بيانا للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي جاء فيه: " للجنة قررت خفض سعر الفائدة من 16 إلى 15 في المئة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض"، حسب قولها.