اختبار سيارة من فورد بدون سائق لتوصيل طلبات التسوق من المتجر إلى باب المنزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استدعت وزارة التجارة السعودية، الأحد، سيارات من كراز فورد وذلك لخلل فني يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة في حال وقوع حادث.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 808 مركبات 🚘 فورد "Mondeo" 🗓 2008 - 2017 🔻 لخلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث. #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 https://t.co/5tYsBVWiIz

وأوضحت التجارة السعودية أن عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء هو 808 سيارة من طراز فورد "مونديو"، موضحة أن الخلل يقبع بـ"جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث".

ويشار إلى أن التجارة السعودية أعلنت في أغسطس/ اب الماضي استدعاء 362 سيارة من طراز فورد "بيك اب" لخلل قالت إنه قد يؤدي لانفصال الزجاج الأمامي.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن السيارات المشمولة هي من فئتي F-150 بإجمالي 276 سيارة وSuper duty بإجمالي 86 سيارة.