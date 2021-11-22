السعودية.. استدعاء سيارات من طراز فورد لخلل يزيد من خطر الإصابة والوفاة بحال وقوع حادث

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استدعت وزارة التجارة السعودية، الأحد، سيارات من كراز فورد وذلك لخلل فني يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة في حال وقوع حادث.

وأوضحت التجارة السعودية أن عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء هو 808 سيارة من طراز فورد "مونديو"، موضحة أن الخلل يقبع بـ"جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى تمزقها وخروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث".

ويشار إلى أن التجارة السعودية أعلنت في أغسطس/ اب الماضي استدعاء 362 سيارة من طراز فورد "بيك اب" لخلل قالت إنه قد يؤدي لانفصال الزجاج الأمامي.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن السيارات المشمولة هي من فئتي F-150 بإجمالي 276 سيارة وSuper duty بإجمالي 86 سيارة.

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