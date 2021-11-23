وزير التجارة التركي: تطوير التعاون مع الإمارات نموذج لبقية الدول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير التجارة التركي، محمد موش، الثلاثاء، أن التعاون التجاري بين بلاده والإمارات "محفز للاستقرار الإقليمي ونموذج لبقية الدول".

وقال موش في تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في منتدى الأعمال التركي الإماراتي بمدينة دبي الإماراتية: "أعتقد أن تطوير التعاون القائم بين تركيا والإمارات، هام جداً من حيث تشكيله نموذجاً لباقي دول المنطقة، ومحفّزاً للاستقرار الإقليمي"، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

ووجه الوزير التركي الدعوة للمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في بلاده مبرزا مكانتها "الإقليمية والدولية المميزة من حيث فرض الاستثمار"، وفقا للوكالة التركية.

وتحسنت العلاقات مؤخرا بين الإمارات وتركيا إذ أجرى مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، زيارة إلى تركيا حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس/آب الماضي.

ومن المنتظر أن يُجري ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة إلى تركيا في الأيام القليلة القادمة.