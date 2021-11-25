10 اتفاقيات بين الإمارات وتركيا بزيارة محمد بن زايد.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت كل من الإمارات وتركيا 10 اتفاقيات بين البلدين خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 12 عاما.
وفيما يلي الاتفاقيات الـ10 الموقعة بين الجانبين وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية:
الاتفاقيات الـ10 بين الإمارات وتركيا:
- مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وقع من الجانب التركي رئيس مجلس التقصي في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية التركية خير الدين قورت، ومن الجانب الإماراتي علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي الإماراتي.
- وقع أردا أرموت الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي التركي، مع الرئيس التنفيذي لشركة "ميناء أبوظبي" محمد الشامسي مذكرة تفاهم بين المؤسستين التركية والإماراتية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، من قبل أردا أرموت الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة محمد حسن السويدي.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق السيادة التركي، من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حسن السويدي، والرئيس التنفيذي للصندوق أردا أرموت.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسي، من قبل محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة وأحمد براق داغلي أوغلو رئيس هيئة الاستثمار الرئاسية.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبوظبي وبورصة إسطنبول، من قبل سعيد الظاهري رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية وأريشاه أريجان رئيسة مجلس إدارة بورصة إسطنبول.
- تعاون بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل شهاب قافجي أوغلو رئيس البنك المركزي التركي وسهيل بين محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
- اتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين تركيا والإمارات من قبل محمد موش وزير التجارة التركي وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات.
- وفي مجال الطاقة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين من قبل فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي وسهيل بين محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.
- توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين تركيا والإمارات، من قبل وزير البيئة والتحضر التركي مراد كوروم، ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.