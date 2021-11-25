10 اتفاقيات بين الإمارات وتركيا بزيارة محمد بن زايد.. ما هي؟

لحظة تحية "مرحبا عسكر" من محمد بن زايد لعناصر مراسم الاستقبال بتركيا.. وهكذا ردوا

ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت كل من الإمارات وتركيا 10 اتفاقيات بين البلدين خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 12 عاما.

وفيما يلي الاتفاقيات الـ10 الموقعة بين الجانبين وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية:

الاتفاقيات الـ10 بين الإمارات وتركيا: