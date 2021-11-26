(CNN)-- أدى المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي بات يُعرف باسم "أوميكرون"، إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 13٪ يوم الجمعة، حيث يخشى المستثمرون القيود الحكومية الجديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأنهى الخام الأمريكي اليوم عند أدنى مستوى في شهرين عند 68.15 دولارًا للبرميل، بانخفاض 13.1٪ عن إغلاق يوم الأربعاء. كان أسوأ يوم للنفط منذ 27 أبريل/ نيسان 2020 عندما كان فيروس كورونا ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة.

يراقب المستثمرون عن كثب التحركات في سوق النفط لأن النفط الخام حساس للغاية لتقلبات الاقتصاد.

حتى وقت قريب، كانت أسعار النفط في ارتفاع مستمر حيث أدى الانتعاش الاقتصادي السريع إلى زيادة الطلب على البنزين ووقود الطائرات والديزل.

لكن هذا الارتفاع انقلب رأسًا على عقب، أولاً بسبب تدخل بقيادة الولايات المتحدة في أسواق الطاقة والآن بسبب مخاوف كوفيد - 19، بعد مغازلة 85 دولارًا للبرميل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض النفط الخام الآن بنسبة 20٪ تقريبًا.

وهبط خام برنت القياسي العالمي 12% يوم الجمعة إلى 72.72 دولارًا للبرميل.

تراجع قطاع الطاقة في S&P 500 بنسبة 4٪ يوم الجمعة، مما يجعله القطاع الأسوأ أداءً. وأنهى كل من ExxonMobil و BP و Halliburton على هبوط حاد.