أول منتدى أعمال "إماراتي-إسرائيلي" في سفارة أبوظبي بتل أبيب

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
أول منتدى أعمال "إماراتي-إسرائيلي" في سفارة أبوظبي بتل أبيب
Credit: JACK GUEZ / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نظمت السفارة الإماراتية في تل أبيب أول منتدى أعمال "إماراتي-إسرائيلي" بحضور عدد من الوزراء من الدولتين، الجمعة.

ونشرت السفارة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "نظمت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب أول منتدى أعمال إماراتي-إسرائيلي من نوعه في تل أبيب".

وأشارت السفارة إلى أن المنتدى شهد مشاركة وزراء من الإمارات وإسرائيل وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة.

وكانت قد وقعت الإمارات اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول من عام 2020 ضمن ما يُعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية وأبرمت الدولتان منذ ذلك الحين العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية في مجالات عدة.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.