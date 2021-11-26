أول منتدى أعمال "إماراتي-إسرائيلي" في سفارة أبوظبي بتل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نظمت السفارة الإماراتية في تل أبيب أول منتدى أعمال "إماراتي-إسرائيلي" بحضور عدد من الوزراء من الدولتين، الجمعة.

ونشرت السفارة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "نظمت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب أول منتدى أعمال إماراتي-إسرائيلي من نوعه في تل أبيب".

وأشارت السفارة إلى أن المنتدى شهد مشاركة وزراء من الإمارات وإسرائيل وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة.

نظمت سفارة #دولة_الإمارات في تل أبيب أول منتدى أعمال إماراتي-إسرائيلي من نوعه في #تل_أبيب، بمشاركة وزراء من دولتي #الإمارات و #إسرائيل، إلى جانب مديري عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة #الإمارات_في_إسرائيل #UAEinIsrael https://t.co/Wou3iZFDdB

وكانت قد وقعت الإمارات اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول من عام 2020 ضمن ما يُعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية وأبرمت الدولتان منذ ذلك الحين العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية في مجالات عدة.