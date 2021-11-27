دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر إطلاق خطة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية للبلاد، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية، السبت.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، إن الإنتاج سيتم خلال الفترة المقبلة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام في الطن.

تصريحات الملا جات على هامش رئاسته الجمعية العمومية الأولى لشركة "إيقات" لمناجم الذهب، المسؤولة عن تنمية منجم إيقات التجاري.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الكشف "يبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار".

وأشارت إلى أن الكشف "نتاج لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة.

وتعد "إيقات" ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة، إضافة إلى شركتي السكري وحمش مصر لمناجم الذهب.