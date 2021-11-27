أردوغان يؤكد مواصلة خفض الفوائد: لن ندعها تسحق الشعب

اقتصاد
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أردوغان يؤكد مواصلة خفض الفوائد: لن ندعها تسحق الشعب
Credit: Stringer / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستواصل خفض الفوائد مشيرا إلى أن أنقرة لن تسمح للفوائد بـ"سحق" الشعب.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بحفل افتتاح 96 مشروع في إزمير: " قيمة الفوائد (في البنوك) ستنخفض، لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا"، وفقا لقناة TRT التركية الرسمية.

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وأضاف الرئيس التركي قائلا: "مهما فعلوا فلن نتراجع عن الإنتاج وخلق فرص العمل وعن برنامجنا الاقتصادي الذي يركز على الميزان التجاري"، حسب تعبيره.

ورأى أردوغان أن إجراءاته الاقتصادية الأخيرة "أكبر كفاح من أجل الاستقلال الاقتصادي" في تاريخ تركيا، وفقا لـTRT.

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