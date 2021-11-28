دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتفق الأردن ومصر، الأحد، على رفع القدرة الكهربائية بين البلدين من 500 ميغاواط حاليًا إلى 1000 ميغاواط، لتمكين البلدين من تبادل الطاقة مع دول الإقليم، بحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية.

وجاء ذلك في تصريح صحفي مشترك لوزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، عقب اجتماع بحثا خلاله خطط التوسع بالربط الكهربائي بين البلدين.

وقال الخرابشة إن هذه الاتفاقات ستساعد على توسعة الأنظمة الكهربائية في البلدين للوصول إلى أسواق جديدة، بما يقلل الكلف على أنظمتهما الكهربائية، لافتا أنه ستتم خلال شهرين إحالة عطاءات تنفيذ الربط الكهربائي الأردني مع العراق.

في حين أشار إلى أنه جرى عرض العمليات الخاصة بالربط الأردني مع السعودية وسوريا والعراق، أوضح الجانب المصري تجربته بالربط الكهربائي مع السعودية والسودان وأوروبا.

من جانبه، قال وزير الكهرباء المصري إن بلاده تمكنت من رفع قدراتها الكهربائية منذ عام 2014، حيث أصبحت هذه القدرات قابلة للتصدير، وأن لديها خطة طموحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة من قدراتها الكهربائية إلى 35% عام 2035.

وأضاف أن مصر لديها حاليًا قدرات احتياط جيدة جدًا من الطاقة الكهربائية، وأنها ماضية في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

ويتبادل الأردن ومصر الطاقة الكهربائية منذ 1999، وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكيبل بحري جهد 400 كيلو فولط، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومترًا وقدرة 550 ميغاواط، ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم كل من الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، بالإضافة إلى تركيا.