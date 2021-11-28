محمد بن راشد يعلن توفير 2000 أرض سكنية و900 فيلا في دبي

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نشر الأحد ، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا في إمارة دبي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " اعتمدنا اليوم مشاريع إسكانية بدبي ب3.8 مليار درهم تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة ومجموعة خدمات للمستفيدين تتضمن امكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية"، حسب قوله.

اعتمدنا اليوم مشاريع إسكانية بدبي ب3.8 مليار درهم تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة ومجموعة خدمات للمستفيدين تتضمن امكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية

وأضاف حاكم دبي قائلا في تغريدة أخرى: "ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعتنا الشخصية وهدفنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم"، على حد تعبيره.

ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعتنا الشخصية وهدفنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم .

وتعيش دبي في الوقت الراهن تحسنا اقتصاديا نظرا لاستضافة معرض إكسبو دبي، وتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.