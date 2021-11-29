ما لا تعرفه عن أسعار الفائدة على بطاقتك الائتمانية

ما هو معدل الفائدة على بطاقتك الائتمانية؟ لا تعلم؟ حسنًا، فأنت لست وحدك!

هناك طريقتان تتغير بهما أسعار الفائدة المتغيرة:

- يغيّر البنك السعر وحينها عليه إخبار العميل بذلك

- يتغير المؤشر الذي يرتبط به البنك وحينها لن يحتاج البنك لتنبيه العميل

يمكن لشركات بطاقات الائتمان بشكل عام رفع سعر الفائدة على المشتريات المستقبلية في أي وقت ولأي سبب، طالما أنها تمنح العميل إشعارًا لمدة 45 يومًا.

هناك عدة أسباب تجعل البنك يرفع أسعار الفائدة على الرصيد الحالي للعميل:

1. انتهاء السعر الترويجي الخاص به

البطاقات ذات معدلات الفائدة الترويجية 0٪ لديها فترة محددة.

رغم أن العميل قد ينجذب لهذه البطاقة، فإن عليه التأكد من سعر الفائدة بعد انتهاء صلاحية العرض.

2. التأخر في السداد

إذا تأخر العميل في سداد دفعتين متتاليتين أو أكثر، يمكن للبنك فرض غرامة تأخير.

إذا تأخر في الدفع لبطاقة ائتمان واحدة، فإن البطاقات الأخرى لا تتراكم وتزيد من معدل الفائدة إذا كانت في وضع جيد.

هناك استثناء واحد: إذا كان للعميل بطاقتان من جهة إصدار واحدة، فيمكن أن يزيد كلا السعرين إذا تأخر بسداد واحدة منهما فقط.

3. برنامج إدارة الديون

إذا كنت تواجه مشكلة كبيرة في ديون بطاقة الائتمان، يمكنك اختيار المشاركة في برنامج إدارة الديون.

في هذه الحالة، يوافق الدائنون على خفض معدلات الفائدة أو التنازل عن رسوم معينة، لكن لفترة من الوقت.

4. ارتفاع المؤشر المرتبط بسعر الفائدة المتغير لبطاقتك

إذا كانت لديك بطاقة ذات معدل فائدة متغير، كما لدى معظم الأشخاص، فستدفع نسبة مئوية معينة بالإضافة إلى المؤشر المرتبط بالبطاقة، مثل سعر "ليبور".