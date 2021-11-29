.استقالة جاك دورسي من الرئاسة التنفيذية لتويتر.. فمن سيخلفه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر، حاك دورسي، استقالته من منصبه وتزامن مع ذلك ارتفاع في أسعار أسهم الشركة، الإثنين.

وأعلن دورسي عبر صفحته الرسمية على تويتر استقالته من منصبه بعد 16 عاما قضاها في هذا المنصب، ونشر بيانا وكتب في التغريدة: "لست متأكدا من أن أحدا قد سمع.. لكنني استقلت من تويتر"، حسب قوله.

وكتب الرئيس جاك في بيانه: "لقد قررت أن أترك تويتر لأنني أؤمن بأن الوقت قد حان للشركة لتتجاوز حقبة المؤسسين، ثقتي بباراغ كرئيس تنفيذي عميقة جدا، عمله على مدار 10 سنوات كان محوريا، أنا ممتن جدا لمهاراته ولقلبه ولروحه، لقد حان الوقت ليكون في القيادة"، حسب قوله.

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وأكدت الشركة في بيان إعلامي لها أن دورسي سيبقى عضو مجلس إدارة رغم استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي.

وسيخلف باراغ أغروال دورسي في منصب المدير التنفيذي لتويتر، والذي كان يشغل منصب كبير المسؤولين التقنيين في الشركة.

وقفزت أسهم تويتر بـ10% الإثنين بمجرد تداول أنباء عن استقالة جاك دورسي من منصبه، لوم يتم التحقق من التقرير الذي نشرته CNBC من جانب CNN بشكل مستقل.