دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على التراجع بأسعار النفط لافتا إلى أن السبب ليس إقدام الرئيس الأمريكي، جو بايدن على اللجوء إلى المخزون الاحتياطي لبلاده.

المتحور الجديد #أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط أما حل بايدن العبقري باللجوء للإحتياطي فلم يكن له أي تأثير!! لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها. وأظن أن هذا الوضع(ذعر المتحور وهبوط النفط)لن يطول.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "المتحور الجديد أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط أما حل بايدن العبقري باللجوء للاحتياطي فلم يكن له أي تأثير!! لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها.. وأظن أن هذا الوضع (ذعر المتحور وهبوط النفط) لن يطول".

ويشار إلى أنه وبسبب المحور "أوميكرون" أعلنت السلطات السعودية، الأحد، أنه "بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) -(أوميكرون) " Omicron " في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها".

جاء ذلك في بيان على لسان مصدر بالداخلية السعودية على الوكالة الرسمية بالبلاد، حيث أضاف: "كذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وتابع المصدر قائلا: "على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين".