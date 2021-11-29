كم بلغ حجم المساعدات الأمريكية للدول العربية خلال 2020؟ إليكم القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة--(CNN) وفقًا لبيانات أصدرها الموقع الرئيسي للحكومة الأمريكية “Foreign Assistance” وهو المورد المركزي للبيانات المالية والمتعلقة بالميزانية التي تنتجها الوكالات الحكومية الأمريكية، والتي تدير محافظ المساعدات الخارجية، تصدرت كل من الأردن ومصر والعراق عربيًا قائمة الدول التي تقع في مرحلة التمويل المقررة والمخطط لها في عام 2020. وتعود هذه المساعدات ضمن قانون صادر عن كونغرس الولايات المتحدة يسمح للوكالات الفيدرالية الأمريكية بتحمل التزامات لأغراض محددة.

وتمثل الأرقام اعتمادات الأموال التي خصصها الكونغرس للوكالات الحكومية الأمريكية في سلسلة من قوانين التخصيص أو مشروعات قوانين الإنفاق، والتي يتم بعد ذلك التوقيع عليها لتصبح قانونًا من قبل الرئيس. توفر هذه القوانين الأموال للوكالات، والتي يتم تقسيمها إلى مبالغ محددة يتم إنفاقها على فئات أو أنشطة محددة خلال فترة زمنية محددة.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على حجم المساعدات الأمريكية للدول العربية خلال عام 2020.