نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—علقت شبكة CNN عمل مقدم البرامج، كريس كومو، إلى أجل غير مسمى بانتظار المزيد من التقييم وذلك بأعقاب كشف وثائق جديدة الطبيعة الحميمة وغير الملائمة لعلاقته مع مساعدين لأخيه، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو.

وأظهرت الوثائق الجديدة الصادرة، الاثنين، أن الصحفي المخضرم شارك بشكل وثيق أكثر مما كان معروفا في السابق في تشكيل دفاع شقيقه.

وقال متحدث باسم CNN الثلاثاء: "أصدر مكتب المدعي العام في نيويورك نصوصًا ومعروضات الإثنين سلطت ضوءًا جديدًا على مشاركة كريس كومو في دفاع شقيقه"، مضيفا أن "الوثائق التي لم نكن على علم بها قبل نشرها العلني تثير تساؤلات جدية".

وتابع المتحدث: ""عندما اعترف لنا كريس أنه قدم النصح لموظفي أخيه، خالف قواعدنا واعترفنا بذلك علنًا، لكننا قدرنا أيضًا المكانة الفريدة التي كان فيها وفهمنا حاجته إلى وضع الأسرة في المرتبة الأولى والوظيفة في المرتبة الثانية".

الإعلان عن إيقاف عمل كومو، الثلاثاء كان بمثابة صدمة إخبارية عبر الشبكة، حيث أن برنامج كومو الساعة 9 مساءً غالبًا ما يكون الأكثر مشاهدة على قناة CNN على مدار اليوم، وله حضور قوي في الشبكة التي كان عازمًا على البقاء فيها هذا العام رغم موجة من مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد شقيقه، والتي بلغت ذروتها باستقالة الحاكم قبل ثلاثة أشهر.