دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرّح محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، الخميس، بأن الهدف من تدخل البنك المركزي في أسواق العملات الأجنبية هو القضاء على التذبذب الحاصل في السوق.

خلال مشاركته في اجتماع للمستثمرين، أضاف أوغلو أن "التأثيرات المتراكمة من موقفنا من السياسة النقدية الراهنة سنلحظه في النصف الأول من 2022"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.



وتابع أن قابلية الشركات التركية للاستثمار وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعًا للغاية مقارنة بالسنوات السابقة.



يذكر أن الليرة تركية سجلت هبوطًا قياسيًا أمام الدولار منذ بداية العام.



وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي بعدما أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين نورالدين نباتي، وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية خلفًا للطفي ألوان، الذي قدم استقالته.