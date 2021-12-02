نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

(CNN)-- قررت منظمة أوبك وروسيا (أوبك +) مواصلة المسار والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المقررة لشهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لبيان صحفي، الخميس.

تعمل المجموعة على زيادة الإنتاج تدريجيًا بإضافة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، بينما تنخفض الأسعار.

يأتي القرار بعد أسبوع من موافقة الولايات المتحدة ودول أخرى مثل الصين واليابان على الإفراج عن احتياطيات النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الرغم من التهديد المحتمل الذي قد يشكله المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على النشاط الاقتصادي العالمي.

وستعقد أوبك + اجتماعها المقبل في 4 يناير/ كانون الثاني.