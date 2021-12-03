نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وقعت فرنسا، الجمعة، على واحدة من أكبر صفقات التصدير العسكرية في تاريخها مع الجانب الإماراتي بقيمة نحو 19 مليار دولار.

وبموجب هذه الصفقة سيتم تسليم 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال إف 4 و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال والعناصر المرتبطة بها إلى الإمارات بداية من عام 2026، حسبما قال مسؤولون.

وعقّب قصر الإليزيه على إعلان هذه الصفقة قائلا: "يعد هذا إنجازًا كبيرًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يعزز قدرتهما على العمل معًا من أجل استقلاليتهما وأمنهما".

وسيكون سلاح الجو الإماراتي أول مستخدم لهذه الطائرات المقاتلة متعددة المهام خارج فرنسا، وفقًا لشركة الطيران الفرنسية داسو للطيران.

ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الفرنسي، إيرفيه جرانجين، قال إن فرنسا لديها ثلاث قواعد عسكرية في الإمارات، ونحو 700 عسكري.