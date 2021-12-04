الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وفرنسا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن "اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة".



وأضافت أنها شملت مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية، ومذكرتي تفاهم بين شركتي "مبادلة للاستثمار " و "BPI France"، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا.



إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين "أدنوك" و"توتال" الفرنسية للطاقة، مع عقد بين "بروج" و"تيكنب" لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي لتوسعة مشروع "بروج 4"، ومذكرة تفاهم بين " مصدر" و "إنجي" حول تحالف إستراتيجي، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

إضافة إلى اتفاقية شراء الطائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة داسو الفرنسية،

كما جرى توقيع اتفاقية بشأن تزويد معدات أسلحة مقاتلات رافال بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة "MBDA"، واتفاقية شراء طائرات عمودية H225M وخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و" Airbus Helicopters".

مع تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة في 6 مارس/ آذار 2007 ، بحسب وكالة الأنباء.



في حين جرى توقيع "خطاب نوايا" بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين "مركز محمد بن راشد للفضاء" و المركز الوطني للدراسات الفضائية" في فرنسا، فضلا عن مذكرة تفاهم بين "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " وشركة " الكتريسيتة دو فرونس" في مجال الطاقة النووية.