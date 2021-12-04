دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير جديد عن نمو عالمي قوي في مستخدمي الإنترنت، حيث ارتفع العدد التقديري للأشخاص الذين استخدموا الإنترنت إلى 4.9 مليار شخص في عام 2021، حسب تقرير صادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICT). وأشارت البيانات إلى أن حوالي 2.9 مليار شخص ما زالوا لم يستخدموا الإنترنت قط، ويعيش 96٪ منهم في البلدان النامية.

أولئك الذين لا يزالون غير متصلين يواجهون حواجز متعددة، بما في ذلك نقص الاتصال. فحوالي 390 مليون شخص لا تغطيهم حتى إشارة النطاق العريض للأجهزة المحمولة.

وقال السيد هولين جاو، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات: "في حين أن ما يقرب من ثلثي سكان العالم موصولون الآن بالإنترنت، فإن هناك الكثير مما يجب القيام به لتوصيل الجميع بالإنترنت".

وأضاف: "سيعمل الاتحاد مع جميع الأطراف للتأكد من أن اللبنات الأساسية في مكانها لتوصيل العدد المتبقي البالغ 2.9 مليار نسمة".

وتظهر أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن الإقبال على الإنترنت قد تسارع أثناء جائحة كورونا. في عام 2019، كان 4.1 مليار شخص (أو 54% من سكان العالم) يستخدمون الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المستخدمين بمقدار ما يقرب من 800 مليون ليصل إلى 4.9 مليار شخص في عام 2021، أو 63% من السكان.

الارتفاع الحاد غير المعتاد في عدد الأشخاص عبر الإنترنت لعام 2021 يرجع جزئيًا إلى جائحة كورونا. إثر التدابير المتخذة أثناء الجائحة، مثل الإغلاق الواسع النطاق وإغلاق المدارس، وأيضًا حاجة الناس للوصول إلى الأخبار والخدمات الحكومية وآخر المستجدات الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كل هذه العوامل ساهمت في حدوث طفرة في تعزيز الاتصال من جراء جائحة فيروس كورونا وجلب ما يقدر بنحو 782 مليون شخص إضافي عبر الإنترنت منذ عام 2019، أي زيادة قدرها 17٪. فأصبح استخدام الانترنت ضرورة حيوية للعمل والتعلم والوصول إلى الخدمات الأساسية والبقاء على اتصال.

بين عامي 2019 و2021، ارتفعت نسب استخدام الإنترنت في إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 23% و24% على التوالي. وخلال نفس الفترة، زاد عدد مستخدمي الإنترنت في أقل البلدان نموا بنسبة 20%، وهو يمثل الآن 27% من السكان. كان النمو بالضرورة أضعف بكثير في الاقتصادات المتقدمة، بالنظر إلى أن استخدام الإنترنت يكاد يكون عالميًا بالفعل، بأكثر من 90%.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت لكل منطقة حول العالم وتزايد انتشار استخدام الإنترنت على مدار الـ 10 سنين الماضية.