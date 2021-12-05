باستثمارات 13.6 مليار دولار.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الإعلان عن مشروع "قطار الاتحاد"

اقتصاد
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الإعلان عن مشروع "قطار الاتحاد"
Credit: From Twitter/@HHShkMohd

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية (قطار الاتحاد).

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه عبر تويتر: "شهدت اليوم رفقة أخي محمد بن زايد الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية "قطار الاتحاد"، والذي قطع شوطا كبيرا في التنفيذ".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن استثمارات المشروع يبلغ قوامها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وعوائده على اقتصادنا الكلي تبلغ 200 مليار درهم (54 مليار دولار).. مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان".

وقال إن المشروع "يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات وموانئ الإمارات بشريان اقتصادي واحد.. ويرسخ مبادئ الخمسين بأن الأولوية الوطنية هي الاقتصاد والتنمية وبأن دولة الامارات وجهة اقتصادية واحدة. مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين الجديدة في دولة الامارات.. والقادم أجمل وأعظم".

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