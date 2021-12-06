دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتشر استخدام الرموز التعبيرية في عالمنا الرقمي، والتي تعتبر من الطرق الأبرز التي يتداولها الأفراد للتعبير عن أنفسهم، حيث توضح بأن %92 من سكان العالم يعتمدونها وفقًا لبيانات تم جمعها بواسطة منظمة ""Unicode Consortium، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن رقمنة لغات العالم. وبناء على البيانات، تصدر الرمز التعبيري"”Tears of Joy أي الوجه المعبر عن دموع الفرح أكثر من 5٪ من جميع استخدامات الرموز التعبيرية لعام 2021.

ويعتمد تصنيف الرموز التعبيرية على متوسط تكرار الاستخدام عبر عدة مصادر. حيث تم دمج خيارات الجنس ولون البشرة في عنصر تمثيلي واحد، لإعطاء صورة أوضح عن مدى تكرار استخدام المفهوم العام لكل رمز تعبيري. ونسبة للرموز التعبيرية الأحدث التي تميل إلى استخدام أقل، فقد يستغرق الأمر وقتًا حتى تصبح متاحة على نطاق واسع على جميع الأجهزة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الرموز التعبيرية الأكثر رواجًا لعام 2021، وتصنيفها مقارنة مع عام 2019