وزير الذكاء الاصطناعي يكشف لـCNN ما ستكون عليه الحياة في الإمارات بعد 10 سنوات.. ماذا قال؟

تحويل النفايات إلى طاقة.. شاهد كيف تفعل شركة في الإمارات ذلك

كيف يمكن لوحدات النقل الكهربائية هذه إحداث ثورة في مستقبل النقل في دولة الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الخبير الاقتصادي، علي الصادق، المدير السابق لمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، إن إعلان الحكومة الإماراتية عن نظام عمل أسبوعي جديد بيومي السبت والأحد كعطلة ينعكس بصورة إيجابية كبيرة على الاقتصاد في الدولة.

وأوضح الصادق في تصريح لـCNN بالعربية: "الإمارات منفتحة على الاقتصاد العالمي ويمكن الاستدلال على حجم هذا الانفتاح بتقسيم حجم التجارة الكبير على الناتج المحلي الإجمالي في الدولة حيث سنلاحظ أن الرقم الناتج كبير".

وتابع الصادق قائلا: "النظام الجديد بدوام من الاثنين إلى منتصف الجمعة سيفيد بصورة كبيرة رجال الأعمال والعلاقات المالية الدولية ويتفق مع الحركة الاقتصادية في العالم باعتبار أن أيام العمل والعطلة ستوافق الأسواق والاقتصادات الكبرى".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قد ذكرت في تقريرها أن القرار "سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد".

وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن "يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل".