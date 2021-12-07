نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق المصرف المركزي في دولة الإمارات ورقة نقدية جديدة عن "فئة الخمسين درهما"، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من حكام الإمارات، إطلاق الورقة النقدية الجديدة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن الإصدار الجديد هو أول ورقة نقدية مصنع من مادة "البوليمر" في الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ويظهر الوجه الأمامي للورقة صورة لحكام الإمارات الذين وقعوا وثيقة الاتحاد بالإضافة إلى صورة الرئيس المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على الجانب الأيمن، وصورة صرح واحة الكرامة (النصب التذكاري لشهداء الإمارات) على الجانب الأيسر، في حين تظهر على الواجهة الخلفية للورقة صورة الشيخ زايد وهو يوقع "وثيقة الاتحاد" وصورة متحف الاتحاد.

وعلق مستشار الرئاسة الإماراتي، أنور قرقاش، على إطلاق النسخة الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بالقول: "الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين درهماً تحمل في ثناياها سردية مهمة لتاريخ الإمارات وربط عميق بين الأحداث وأماكنها لتبقى في وجدان الأجيال المقبلة فمن وثيقة الاتحاد وجهود الآباء المؤسسين إلى بطولات قواتنا المسلحة تاريخ يستحق التوثيق والفخر مبادرة جميلة وعزيزة على قلوبنا".

الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين درهماً تحمل في ثناياها سردية مهمة لتاريخ الإمارات وربط عميق بين الأحداث وأماكنها لتبقى في وجدان الأجيال المقبلة فمن وثيقة الاتحاد وجهود الآباء المؤسسين إلى بطولات قواتنا المسلحة تاريخ يستحق التوثيق والفخر مبادرة جميلة وعزيزة على قلوبنا https://t.co/4I8IlRUxD5

وعلق عد من المغردين الإماراتيين على هذه الفكرة معربين عن إعجابهم بإطلاق النسخة الجديدة من فئة الخمسين.

ورقة الخمسين النقدية الجديدة ترسم تاريخ الإمارات وجهود الآباء المؤسسين وتوثق أهم مرحلة في تاريخ الدولة، مما يدعوا للفخر والاعتزاز.. شكراً مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي https://t.co/0gZVLXpUTx

الامارت تطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين درهماً تحمل صور الشيخ زايد والاباء المؤسسين وعدد من المعالم التاريخية وتعد أول ورقة نقدية مصنعة من مادة (البوليمر) لتداولها في الامارات.👇 https://t.co/8pkNDvf5fq