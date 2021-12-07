وزير الذكاء الاصطناعي يكشف لـCNN ما ستكون عليه الحياة في الإمارات بعد 10 سنوات.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الدكتور حبيب الملا الرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر ماكنزي-حبيب الملا" للمحاماة في الإمارات، إن إعلان الحكومة الإماراتية عن نظام عمل جديد بأربعة أيام ونصف مع يومين ونصف عطلة أسبوعية يفرض متغيرات اجتماعية.

وأوضح الملا في تصريح لـCNN بالعربية: "القرار الجديد في نهاية الأمر هو متغير اجتماعي أو يفرض متغيرات اجتماعية ومن الطبيعي لأي متغير اجتماعي أن في ناس تقبل هذا المتغير وناس لا تتقبل هذا المتغير ولكن مع الوقت سيعتاد الناس على هذا الوضع الجديد".

ولفت الملا إلى أنه وفي تصوره "فإن إعطاء يومين ونصف يوم إجازة سيكون له تأثير في دورة الحياة الاقتصادية بمعنى أنه سيكون هناك نصف يوم إجازة سيضاف إلى يومي الإجازة الذين كانا في السابق مما يعني أن الأسر والعوائل ستقضي وقت أكثر في الترفيه عن نفسها سواء بزيارة المطاعم أو مراكز الترفيه أو السينما أو غيرها مما سيعني الزيادة في الإنفاق مما يؤدي إلى زيادة في الدورة الاقتصادية فمن هذا الجانب هناك تأثير اقتصادي على هذا القرار".

وتابع الملا قائلا: "من جانب آخر أيضا توافق يومي الاجازة مع بقية دولة العالم وتوافق أيام العمل مع بقية دول العالم سيؤدي إلى إمكانية استمرارية الأعمال مع الدول الأخرى بشكل أكثر انسجاما وأكثر توافق وأكثر مرونة بالشكل السابق أو كنا ننقطع عمن العالم ثلاث أيام يوم الجمعة والسبت من طرفنا ويومي السبت والأحد من طرف دول العالم".

وأضاف: "اليوم لا، نحن اجازاتنا متوافقة مع دول العالم وايام العمل متوافقة مع دول العالم فالانسجام أكثر وإمكانية التواصل وأداء الأعمال سيكون أكبر".